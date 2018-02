Liverpool e Arsenal fazem jogo de destaque na rodada Inglês O Liverpool, terceiro colocado, recebe o Arsenal na partida de mais interesse da 30.ª rodada do Campeonato Inglês. Após a eliminação na Liga dos Campeões, Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra, o clube de Londres quer pelo menos uma vaga numa competição européia na próxima temporada. O Arsenal tem 55 pontos, apenas um à frente do Liverpool, e pode perder a posição em caso de derrota. Já o líder Manchester United receberá neste sábado o Blackburn Rovers no estádio de Old Trafford. O time do técnico Alex Ferguson segue firme rumo à conquista do título, e precisa de seis vitórias em oito jogos. Para a partida contra o Blackburn, o treinador escocês terá de volta o meia Paul Scholes, após cumprir uma suspensão de três partidas por sua expulsão no jogo contra o Liverpool no início de mês. Fora de casa, o Chelsea, segundo colocado, enfrentará o lanterna Watford. Seis pontos atrás do Manchester, a equipe do português José Mourinho ainda espera um milagre para chegar ao inédito tri inglês. Outra equipe de Londres, o Tottenham Hotspur, recebe o Reading em White Hart Lane. E a rodada se completa na segunda-feira, com o jogo entre Aston Villa e Everton, em Villa Park. Completam a rodada os jogos: Bolton x Sheffield United, Charlton x Wigan, Fulham x Portsmouth, Newcastle x Manchester City, West Ham x Middlesbrough, todos neste sábado.