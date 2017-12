Liverpool é campeão da Supercopa O Liverpool derrotou o Bayern de Munique por 3 a 2, nesta sexta-feira em Mônaco, e conquistou o título da Supercopa dos Campeões da Europa, que reúne os vencedores da Liga dos Campeões e da Copa da Uefa. O time inglês, campeão da Copa da Uefa, chegou a abrir 3 a 0 de vantagem, com gols de John Arne Riise, aos 23, e Emile Heskey, aos 45 minutos do primeiro tempo, e Michael Owen, no primeiro minuto do segundo. A reação da equipe alemã começou aos 12 minutos, com Hasan Salihamidzic, e continuou com Carsten marcando aos 37. Mas os ingleses conseguiram manter o resultado e garantir a conquista.