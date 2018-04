Liverpool e Chelsea têm jogos adiados na Inglaterra

Com mais esta decisão, o Campeonato Inglês terá apenas três jogos no sábado: Arsenal x Everton, Wigan Athletic x Aston Villa e Birmingham City x Manchester United. No domingo entrarão em campo West Ham United e Wolverhampton Wanderers.

Mais cedo, foram canceladas as partidas do sábado, entre Fulham x Portsmouth, Burnley x Stoke City e Sunderland x Bolton. Elas aconteceriam em regiões diferentes da Inglaterra - Londres, noroeste e nordeste do país, respectivamente. As novas datas desses jogos ainda não foram definidas.

O confronto entre Liverpool e Tottenham foi adiado a pedido da diretoria dos donos da casa, por causa das péssimas condições das estradas que levam ao Estádio Anfield.

Segundo o clube, o gramado apresenta boas condições para o jogo. No entanto, a polícia avaliou que as ruas cobertas de neve, ao redor do estádio, poderiam levar perigo ao cerca de 45 mil torcedores que devem comparecer ao jogo.