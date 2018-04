Liverpool e City avançam na Copa da Liga Inglesa

A vitória do City foi a primeira sobre o Arsenal em 36 anos e nasceu quase no fim de uma partida bastante equilibrada. Aos 38 minutos, após escanteio cobrado pelos ingleses, o time de Manchester saiu em contra-ataque e Adam Johnson tocou para Agüero marcar o seu 12.º gol na temporada.

Em Stanford Bridge, porém, Chelsea e Liverpool optaram por escalar diversos titulares diante do desempenho mediano dos dois no campeonato nacional. E repetindo o que aconteceu há 10 dias pelo Campeonato Inglês, a vitória foi do Liverpool, desta vez por 2 a 0 - antes havia sido 2 a 1. Maxi e Kelly marcaram os dois gols da partida.

O terceiro semifinalista é o Cardiff. A equipe galesa, apesar de abalada pela morte do técnico de sua seleção nacional no domingo, passou pelo Blackburn por 2 a 0 (gols de Miller e Gerrard) e avançou à sua primeira semifinal de Copa da Liga Inglesa desde 1966.

O sorteio do confrontos semifinais será na quarta-feira, após o jogo entre Manchester United e Crystal Palace, em Old Trafford.