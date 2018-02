Liverpool é liberado pela Fifa para contratar Mascherano A Fifa autorizou a contratação do meio-campo argentino Javier Mascherano pelo Liverpool, segundo anunciou nesta quarta-feira o clube inglês, que necessita agora da aprovação da Federação Inglesa para fechar com o West Ham a transferência do jogador. A permissão da Fifa foi concedida apesar de transgredir suas normas, já que Mascherano, de 22 anos, jogou em duas equipes durante os últimos doze meses. Em 31 de agosto, o argentino se transferiu do Corinthians para o West Ham. O Liverpool tornou público nesta quarta, em seu site, o comunicado da Fifa, no qual lhe autoriza a incorporar Mascherano "no presente período de contratações, após considerar todos os aspectos".