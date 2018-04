Liverpool e Lyon vencem em casa na Liga dos Campeões

Liverpool e Lyon estrearam com vitórias modestas na fase de grupos da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Jogando em casa, o time inglês derrotou o Debrecen, da Hungria, por 1 a 0, mesmo placar aplicado pelos franceses sobre a Fiorentina, em jogo disputado em Lyon.

Com estes resultados, as duas equipes lideram do Grupo E da competição, com três pontos cada. Fiorentina e Debrecen seguem sem pontuar. Na próxima rodada, no dia 29, o Liverpool terá pela frente o time italiano, fora de casa, enquanto o Lyon vai visitar a equipe húngara.

Nesta quarta, o Liverpool, que ainda não embalou no Campeonato Inglês, contou com o apoio da torcida para se impor sobre o campeão húngaro. O time da casa tomou a iniciativa no início do jogo e marcou o gol da vitória no final da primeira etapa.

Kuyt aproveitou rebote do goleiro Poleksic, após finalização de Fernando Torres, e mandou para as redes nos acréscimos. Na segunda etapa, o Liverpool evitou a pressão dos visitantes e garantiu a vitória simples e os primeiros três pontos na competição.

Em Lyon, os donos da casa tiveram mais dificuldade para estrear com triunfo na fase de grupos. A equipe francesa só dominou o jogo a partir da segunda etapa e anotou o único gol da partida aos 31 minutos, com Pjanic.