Liverpool é o favorito nas apostas O Liverpool é favorito disparado nas casas de apostas da Grã-Bretanha para vencer o São Paulo na final do Mundial de Clubes, domingo, no Japão. Para os britânicos, o clube brasileiro é o "azarão" na disputa do título ? o que pode render bons dividendos a quem apostar no São Paulo. Na lotérica Ladbrokes, por exemplo, para cada libra apostada no Liverpool ganha-se 83 centavos. Já o São Paulo paga 2,75 libras (cerca de R$ 11,20) para cada libra (R$ 4,09) investida. Na William Hill, o retorno em caso de vitória do São Paulo é ainda mais alto: 3,30 para cada libra apostada. Já o website da casa de apostas Paddypower oferece 1,50 por libra em caso de vitória do São Paulo, contra 50 centavos por libra para o título do Liverpool. A cotação das apostas teve como base os valores oferecidos pelas lotéricas às 16h40 de Londres (14h40 de Brasília) da tarde desta sexta-feira.