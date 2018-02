Liverpool e Porto jogam tudo na Uefa Liverpool e Porto concentram força na Copa da Uefa, como forma de salvar sua temporada européia. Dois dos grandes times do continente, decepcionaram ao falhar tentativa na Copa dos Campeões. Os ingleses foram desclassificados na primeira fase, enquanto os portugueses não conseguiram sequer vaga para ficar entre os 32. O Liverpool foi para a Copa da Uefa como ?prêmio de consolação?, depois de ficar em terceiro lugar em seu grupo na fase inicial da Copa dos Campeões. Na competição ?menor?, contra adversários de qualidade técnica discutível, conseguiu passar para as quartas-de-final. O desafio nesta quinta-feira será o Celtic Glasgow, em duelos em que entra em cena a rivalidade britânica. Os ingleses, vencedores do torneio em 73, 76 e 2000, têm como destaque o atacante Michel Owen. Os escoceses confiam no sueco Larsson para ganhar o jogo em casa. O Porto vai muito bem no Campeonato Português ? e o título é questão de algumas semanas a mais. Mas, para compensar a ausência na Copa dos Campeões, o título da Copa da Uefa virou ponto de honra. A equipe dos brasileiros Deco, Derlei e Clayton recebe o Panathinaikos, embalado também com a liderança na Grécia. O treinador dos gregos é o uruguaio Sergio Makarian. A Lazio corre por fora, mas fecha o foco na Copa da Uefa, já que vê à distância a briga de Juventus, Inter e Milan pelo título doméstico. A equipe romana recebe o Besiktas, no Estádio Olímpico. O time turco tem nomes conhecidos no Brasil, como o goleiro colombiano Córdoba (que, em duas Libertadores consecutivas, ajudou o Boca Juniors a superar o Palmeiras), o zagueiro Antonio Carlos e o volante Amaral. A quarta partida do dia será o duelo entre os espanhóis do Malaga e os portugueses do Boavista. Os jogos de volta, eliminatórios, estão marcados para o dia 20.