Liverpool e PSV estão classificados Liverpool e PSV Eindhoven estão classificados para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Assim, os dois clubes se juntam a Milan e Chelsea, que já tinham garantido vaga. O Liverpool conseguiu a classificação ao empatar com a Juventus por 0 a 0, em Turim, já que tinha vencido em casa por 2 a 1. Agora, fará o duelo inglês com o Chelsea por uma vaga na final. No outro jogo desta quarta-feira, em Eindhoven, PSV e Lyon ficaram no 1 a 1, mesmo placar do primeiro confronto - Wiltord colocou os franceses na frente e o brasileiro Alex empatou para os holandeses. Aí, a decisão foi para a prorrogação. Novo empate, dessa vez por 0 a 0. Na disputa por pênaltis, o PSV levou a melhor e venceu por 4 a 2. Com isso, irá enfrentar o Milan nas semifinais.