Liverpool e Saprissa jogam pela final O Liverpool estréia nesta quinta-feira no Mundial de Clubes, contra o Saprissa, às 8h20 (de Brasília), para tentar confirmar o favoritismo, se classificar para a final da competição e enfrentar o São Paulo, domingo. Os ingleses chegam embalados pelos dez jogos sem sofrer gols. E confiantes em um bom resultado. Já no desembarque em Tóquio, na segunda-feira, diziam que foram ao Japão para buscar o troféu, mostrando a velha arrogância. ?Precisamos aproveitar o nosso bom momento para sairmos com um bom resultado?, comentou o técnico Rafa Benítez. Morientes, destaque do Liverpool na última rodada do Campeonato Inglês, em que marcou dois gols, terá a companhia de Crouch. ?Ele (Crouch) é um jogador que todos conhecem. Tenho certeza de que fará muitos gols?, disse o treinador do time inglês, que falou a seus atletas para não declararem mais que foram ao Japão apenas para buscar o troféu. ?Não podemos brincar com o destino. Mas vamos fazer de tudo para vencer.? A equipe costa-riquenha espera surpreender o Liverpool. Para isso, tentará tirar proveito do cansaço do adversário. O técnico Hernán Medford sabe que não será fácil surpreender, mas confia em seus jogadores. ?É claro que não será fácil, mas também não podemos achar que é impossível.?