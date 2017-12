Liverpool e Tottenham se classificam à 4ª fase da Copa da Inglaterra

Liverpool e Tottenham são os dois últimos classificados à quarta fase da Copa da Inglaterra. Nesta quarta-feira, no chamado "replay" - jogo da volta - da terceira fase, as vitórias foram respectivamente contra o modesto Exeter City, da quarta divisão, por 3 a 0, e contra o surpreendente Leicester City, um dos ponteiros do Campeonato Inglês, por 2 a 0, fora de casa.

No duelo da ida, há 10 dias, o Liverpool flertou com uma eliminação precoce contra o Exeter City - time conhecido por ser o primeiro adversário da seleção brasileira, há mais de 100 anos. Nesta quarta-feira, acabou com qualquer chance de zebra ao vencer com facilidade por 3 a 0, mesmo com vários jogadores reservas escalados pelo técnico alemão Jurgen Klopp. Os gols foram de Joe Allen, no início da partida, Sheyi Ojo e João Teixeira, nos minutos finais.

Já em Leicester, tanto o time da casa como o de Londres resolveram jogar com a maioria de reservas, já que pensam mais na disputa por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa via Campeonato Inglês - o Tottenham está em quarto lugar e o Leicester City é o vice-líder. Assim, os atacantes Harry Kane e Jamie Vardy ficaram no banco de reservas.

Em um jogo equilibrado, o Tottenham abriu o placar com um golaço do sul-coreano Son Heung-min, aos 40 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos 21, a equipe londrina definiu a vitória com Nacer Chadli após tabela entre Son e Kane, que havia entrado em campo minutos antes.

Na quarta fase, anterior às oitavas de final, ambos jogarão no próximo dia 30, um sábado. O Liverpool enfrentará o West Ham, no estádio Anfield Road, em Liverpool. O Tottenham jogará fora de casa contra o Colchester United, da terceira divisão.