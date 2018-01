Liverpool empata e deixa a liderança O Liverpool ficou no 2 a 2 com o Newcastle hoje, no encerramento da quarta rodada do Campeonato Inglês, e caiu para o segundo lugar na classificação, ao lado do Arsenal, com oito pontos. O líder é o Tottenham, com 10. Hamann e Owen fizeram os gols do Liverpool, enquanto Speed e Shearer marcaram para o Newcastle.