Liverpool empata e lidera o Inglês Mesmo com o empate por 1 a 1 com o Blackburn, neste sábado, o Liverpool chegou ao primeiro lugar do Campeonato Inglês. Com o gol de sua maior estrela, Michael Owen, - Jansen marcou para o adversário -, o Liverpool chegou aos 23 pontos, empatando com o Leeds, que enfrenta o Sunderland neste domingo e pode reassumir a liderança. Mais cinco jogos foram disputados neste sábado: Aston Villa 0 x 0 Middlesbrough, Derby 1 x 0 Southampton, Fulham 3 x 1 Newcastle, Manchester United 2 x 0 Leicester e Tottenham 1 x 1 Arsenal. Outras três partidas estão programadas para domingo: Everton x Chelsea, Ipswich Town x Bolton e Sunderland x Leeds. Mas a 13ª rodada será completada apenas na segunda-feira, com Charlton x West Ham.