Liverpool empata sem gols com Augsburg pela Liga Europa

O Liverpool deixou escapar nesta quinta-feira boa chance de ficar em vantagem no duelo contra o Augsburg na fase de mata-mata da Liga Europa. Em busca da vaga nas oitavas e final, o time inglês não passou do 0 a 0 com o time alemão fora de casa, no jogo de ida, no qual foi ligeiramente superior. Também jogando fora, o Schalke repetiu este placar com o Shakhtar Donetsk. Já o Bayer Leverkusen bateu o Sporting por 1 a 0, em Portugal.

Em Augsburg, o Liverpool levou a definição do confronto para o Anfield Road, na próxima quinta-feira. No jogo de ida, que marcou o retorno do técnico Jürgen Klopp à Alemanha, as duas equipes tiveram boas chances de gol, nas duas etapas. Na primeira, Roberto Firmino, titular, e Daniel Sturridge se destacaram com uma boa oportunidade para cada. Philippe Coutinho, também começando entre os 11, coordenava o meio-campo, sem dar maiores sustos na defesa rival. Já o Augsburg teve sua melhor chance nos minutos finais da partida. Aos 41, Ji-Dong Woon carimbou a trave, dando susto no goleiro Mignolet.

Com o resultado, o Liverpool entrará em campo na próxima quinta com a missão de vencer o rival alemão por qualquer placar para avançar na competição europeia. Um novo 0 a 0 leva o duelo para a prorrogação. E um empate com gols dá a vaga ao Augsburg.

Em outro jogo desta quinta, Shakhtar Donetsk e Schalke também não tiraram o zero do placar. O duelo foi marcado pelo equilíbrio e nem mesmo a expulsão de Oleksandr Kucher, aos 41 minutos da etapa final, mudou os rumos da partida.

Também jogando fora, o Bayer Leverkusen abriu vantagem mínima diante do Sporting ao vencer por 1 a 0, nesta quinta. Karim Bellarabi, aos 26 minutos do primeiro minuto, marcou o único gol da partida. Na segunda etapa, o zagueiro Ruben Semedo foi expulso de campo, deixando os portugueses com a menos. O Bayer, contudo, não aproveitou a vantagem numérica para ampliar o marcador. Mesmo assim, vai para a Alemanha para jogar por apenas um empate na próxima quinta.

Outro time que iniciou o confronto longe dos seus domínios foi o Braga. E o time português levou a melhor sobre o Sion ao vencer por 2 a 1, na Suíça. Nikola Stojiljkovic e Rafa Silva marcaram os gols dos visitantes. Moussa Konate descontou e manteve as chances de virada do Sion no jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira.