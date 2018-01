Liverpool fará a final com Arsenal O Liverpool vai disputar a final da Copa da Inglaterra com o Arsenal. O time teve muita dificuldade para vencer o Wycombe Wanerers, um time da terceira divisão do futebol inglês, por 2 a 1. Os gols da partida saíram todos nos últimos quinze minutos de jogo. O meia Emile Heskey marcou o primeiro gol aos 33 minutos. Cinco minutos depois, Robbie Fowler o segundo do Liverpool. O Wycombe descontou aos 43 minutos, com um gol de Keith Ryan, e obrigou o Liverpool a se defender nos instantes finais de jogo.