Liverpool fará a final contra São Paulo O Liverpool não encontrou a menor dificuldade e goleou o Deportivo Saprissa por 3 a 0 na manhã desta quinta-feira em Yokohama, no Japão, e será o adversário do São Paulo na final do Mundial de Clubes da Fifa, marcada para o próximo domingo, às 8h20 (horário de Brasília). No duelo entre o campeão europeu e o campeão da Concacaf, o primeiro foi infinitamente superior. Ao contrário do São Paulo - que na véspera teve muita dificuldade para bater o Al Ittihad, da Arábia Saudita - o Liverpool venceu com sobras e vai para a final como favorito ao título. Os gols foram marcados por Crouch (2) e Gerrard. Com a vitória de hoje, o Liverpool completou 11 jogos sem tomar gols. O último gol que o time inglês tomou foi em 25 de outubro, na partida contra o Crystal Palace, pela Campeonato Inglês. Ao Saprissa resta agora lutar pelo terceiro lugar. Também no domingo, vai enfrentar o Al Ittihad. O Liverpool teve um jogo tranqüilo. Em grande parte, por conta de um gol logo no início. Aos 2 minutos, num dos primeiros lances de ataque, a equipe inglesa abre a contagem. Depois de uma rebatida, Crouch recebe no meio da área e chuta no canto direito do goleiro Porras. O Saprissa - que havia planejado jogar recuado, arriscando-se o menos possível no ataque - teve de alterar completamente sua estratégia depois do gol. Sem mais nada a perder, a equipe centro-americana tentou esboçar uma reação, mas o Liverpool esteve melhor e dominou amplamente a partida. Mesmo tocando a bola sem muita velocidade e com pouca produtividade, a equipe inglesa chegava com perigo com freqüência, ora em cruzamentos vindos das laterais, ora em lançamentos longos, que quase sempre pegava a defesa do Saprissa desprevinida. O segundo gol não demorou. Depois de criar duas ou três oportunidades claras, o Liverpool amplia aos 32 minutos com Gerrard. Ele recebeu um cruzamento da esquerda e acerta um lindo chute antes que a bola tocasse o chão. Mais uma vez, Porras nada pôde fazer. O Saprissa criou apenas uma oportunidade de gol em todo o primeiro tempo, quando Saborio invadiu a área e tocou na saída do goleiro Reina. Só que a bola passou rente à trave direita e saiu pela linha de fundo. Com 2 a 0 no placar, o campeão europeu tocou a bola quase em ritmo de treino até o final da primeira etapa. No segundo tempo, o Liverpool continuou melhor, só que desta vez parecia mais ligado. Correndo mais, e trocando passes em velocidade, o time quase marcou aos três minutos, numa cabeçada de Cissê. Aos 13 veio o terceiro gol. Gerrad faz um lançamento a partir do meio-de-campo em direção ao lado esquerdo de ataque. Na dividida, a defesa do Saprissa rebate para o meio e Crouch se antecipa, invade a área e toca no canto esquerdo de Porras: 3 a 0. O jogo estava tão fácil que aos 18 minutos, o técnico Rafa Benitez decide poupar seu principal jogador: o capitão Gerrard sai para a entrada de Pongolle. A substituição não alterou em nada a forma de jogar da equipe inglesa, que manteve o domínio sem dificuldades. Aos 32, Benitez poupa mais um titular: tira Xabi Alonso para a entrada de Hamann. No finalzinho o Saprissa até que ameaçou, mas os atacantes desperdiçaram duas ótimas chances para marcar. Os ingleses confirmaram a boa fase da defesa e comemoraram a vaga na final. Ficha Técnica: Deportivo Saprissa 0 x 3 Liverpool: Gols: Crouch, aos 2min.; Gerrard, aos 32 min. do 1º tempo e Crouch, aos 13 do 2º tempo. Deportivo Saprissa: Porras, Bolaños, Cordero, Ronald González e Jervis; Centeno, Ronald Gómez (Gerold), Saborio (Allan Alemán) e Badilla, Azofeifa e Tray Bennett (Solís). Técnico: Hérnan Medford. Liverpool: Reina; Carragher, Hyypia (Luis García), Riise, Xabi Alonso (Hamann), Sissoko, Gerrard (Pongolle), Cisse e Crouch; Josemi e Traore. Técnico: Rafael Benitez. Árbitro: Carlos Chandia (CHI) Cartão Amarelo: Hernán Medford Público: - 43.902 torcedores. Local: Estádio de Yokohama - Japão.