Liverpool faz maior acordo de patrocínio de sua história

O Liverpool anunciou nesta segunda-feira o que chamou "de maior acordo de patrocínio de sua história" em seu site oficial. O clube fechou um contrato milionário com o banco Standard Chartered, com o qual o clube pretende acelerar a construção de seu novo estádio, de acordo com o diretor principal do clube inglês, Christian Purslow.

Segundo Purslow, o Standard Chartered vai pagar 80 milhões de libras (cerca de US$ 134 milhões) para exibir o seu nome nas camisas do Liverpool por quatro anos a partir de julho de 2010. O banco inglês substituirá a marca dinamarquesa de cerveja Carlsberg, que patrocina o time desde 1991, mas que vinha pagando "apenas" cerca de 7 milhões de libras por ano nas últimas temporadas.

"Esse (novo acordo de patrocínio) é um imenso passo financeiro para o clube e vai nos auxiliar na criação das condições para que possamos recomeçar o projeto do novo estádio", afirmou Purslow.

O novo palco do Liverpool estava programado para ser inaugurado no próximo ano, mas os trabalhos para a construção pararam no último mês de agosto por causa da falta de crédito disponível no mercado devido aos efeitos causados pela crise mundial.