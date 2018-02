Liverpool fica no empate diante do Manchester City

Numa partida de poucas emoções, Manchester City e Liverpool ficaram no empate sem gols na tarde deste domingo, na última partida válida pela 20.ª rodada do Campeonato Inglês. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Com o ponto conquistado, o Liverpool chegou aos 37 pontos, na quarta colocação, perdendo a chance de encostar no terceiro colocado, o Chelsea, que possui 41 pontos. Já o Manchester City chegou aos 36 pontos, e permanece justamente atrás do clube de Liverpool, na quinta colocação. O líder da competição é o Arsenal, com 47. Em outro jogo deste domingo, o Blackburn venceu o Derby County por 2 a 1, pulando para a nona colocação, enquanto o Derby County continua com apenas sete pontos, na lanterna. Confira os resultados: Sábado Birmingham 1 x 1 Fulham Chelsea 2 x 1 Newcastle Portsmouth 0 x 1 Middlesbrough Wigan 1 x 2 Aston Villa Sunderland 3 x 1 Bolton Tottenham 6 x 4 Reading West Ham United 2 x 1 Manchester United Everton 1 x 4 Arsenal Domingo Derby County 1 x 2 Blackburn Manchester City 0 x 0 Liverpool