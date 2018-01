Liverpool ganha a 6.ª seguida e é vice O Liverpool garantiu sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Inglês 2005/06 ao vencer por 3 a 0 o Wigan, neste sábado, em casa, no Anfield Road, comprovando sua recuperação e ascensão no torneio. Depois de amargar as últimas posições no começo da temporada, o time já briga pela vice-liderança, pois agora está com 28 pontos na classificação. Os gols da vitória foram do inglês Peter Crouch (dois) e um do espanhol Luis García.