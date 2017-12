Liverpool ganha clássico na Inglaterra O Liverpool fez neste domingo um grande favor para o Chelsea. Jogando em casa, ganhou por 2 a 1 do Arsenal com um gol no último minuto e deixou o líder do Campeonato Inglês com cinco pontos de vantagem - 36 a 31. O gol foi marcado por Neil Mellor, um atacante que só está tendo chance de jogar porque os titulares Milan Baros e Djibril Cissé estão contundidos. Ele pegou a sobra de um chutão para a frente do goleiro Kirkland e bateu de fora da área para marcar. "Foi um resultado fantástico, ainda mais se levarmos em conta a imensa qualidade do adversário. Não ganhamos apenas três pontos, ganhamos também muita confiança", disse o técnico espanhol Rafa Benitez. O time da casa tinha saído na frente com um gol do volante espanhol Xabi Alonso no início do segundo tempo. O Arsenal chegou ao empate também com um gol de volante: o francês Vieira tabelou com seus compatriotas Pires e Henry e tocou com classe na saída do goleiro. O Arsenal parece ter entrado em parafuso depois que perdeu sua invencibilidade no clássico diante do Manchester United dia 24 de outubro. De líder isolado, o time foi despencando e agora já vai se distanciando do primeiro colocado. Outro resultado deste domingo também foi bom para o Chelsea. O Everton, terceiro colocado, empatou por 1 a 1 com o Newcastle fora de casa. Se tivesse ganho, o time teria assumido o segundo lugar com 32 pontos. Com o resultado, está a seis pontos de distância. Além do Chelsea, o grande vencedor da rodada foi o Manchester United. Com a vitória de sábado sobre o West Bromwich por 3 a 0, fora de casa, e os resultados deste domingo, o time chegou ao quarto lugar com 27 pontos.