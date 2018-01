Liverpool ganha da Juventus por 2 a 1 Jogando em casa, o Liverpool ganhou da Juventus por 2 a 1, nesta terça-feira, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Na outra partida do dia, o Lyon recebeu o PSV Eindhoven e ficou no 1 a 1. Essas quatros equipes voltam a se enfrentar no dia 13: a Juventus recebe o Liverpool precisando da uma vitória simples e o PSV joga em casa com a vantagem do 0 a 0 contra o Lyon. Lembrança - O início do jogo desta terça-feira foi ruim para a Juventus, que em 25 minutos perdia por 2 a 0, gols de Hyypia e Luis Garcia para o Liverpool. No segundo tempo, um gol de cabeça do zagueiro Cannavaro ? numa falha do goleiro Carson ? melhorou bastante a situação da equipe italiana para a partida de volta. Antes do início do jogo, houve uma série de atos para lembrar a tragédia de 1985 em Bruxelas, quando 39 pessoas morreram por causa de conflitos entre os torcedores de Liverpool e Juventus na final da Liga dos Campeões daquele ano. Complemento da rodada - Nesta quarta-feira, começam os dois outros confrontos das quartas-de-final da Liga dos Campeões: Chelsea x Bayern de Munique e Milan x Inter de Milão.