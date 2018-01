Liverpool ganha na Liga dos Campeões O Liverpool continua seu caminho para conseguir uma vaga na fase final da Copa dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, na etapa preliminar do torneio, os ingleses venceram o jogo de ida contra Kaunas, na Lituânia, por 3 a 1. Dono do título da última edição da Liga dos Campeões, o Liverpool só está disputando o torneio porque a Uefa abriu uma exceção. Afinal, ele não ficou entre os 4 melhores do Campeonato Inglês. Mesmo assim, precisou passar pela fase preliminar do torneio, enfrentando times de menor expressão.