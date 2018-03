Liverpool garante vaga na Liga Depois de conquistar a Copa da Uefa na última quarta-feira, com a vitória sobre o Alavés na morte súbita, o Liverpool conseguiu outro grande resultado neste sábado. Com a vitória sobre o Charlton por 4 a 0, na última rodada do Campeonato Inglês, a equipe garantiu a terceira posição na classificação final e ficou com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O Manchester United, que já tinha ganho o título nacional por antecipação, foi derrotado pelo Tottenham por 3 a 1. Segundo colocado na classificação geral e também garantido na próxima Liga dos Campeões, o Arsenal se despediu do campeonato com uma derrota. O time dos brasileiros Edu e Silvinho perdeu para o Southampton por 3 a 2. Mais sete jogos foram disputados neste sábado pelo Campeonato Inglês: Coventry 0 x 0 Bradford, Derby 1 x 1 Ipswich Town, Everton 2 x 2 Sunderland, Leeds 3 x 1 Leicester, Manchester City 1 x 2 Chelsea, Middlesbrough 2 x 1 West Ham e Newcastle 3 x 0 Aston Villa.