Liverpool goleia e vira líder O Liverpool goleou o Ipswich Town por 6 a 0, fora de casa, e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. Com a vitória neste sábado, a equipe chegou aos 52 pontos, um a mais do Manchester United, que joga contra o Charlton amanhã. O Newcastle também tem 52, após ganhar do Southampton por 3 a 1. Mais seis partidas foram disputadas neste sábado no Campeonato Inglês: Aston Villa 1 x 1 Chelsea, Bolton 1 x 0 West Ham, Derby County 0 x 1 Sunderland, Fulham 2 x 0 Blackburn, Middlestrough 2 x 2 Leeds United e Tottenham 2 x 1 Leicester City. Além Charlton x Manchester United, outro jogo completa a rodada neste domingo: Everton x Arsenal.