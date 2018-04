Liverpool investe pesado e contrata meia holandês Wijnaldum

O Liverpool anunciou nesta sexta-feira a contratação do sétimo reforço para a temporada. É o meia holandês Georginio Wijnaldum, de 25 anos, por quem o clube pagou a bagatela de US$ 33 milhões. Um bom lucro para o Newcastle, que havia pagado menos de US$ 20 milhões para comprá-lo do PSV há apenas um ano.

Em uma temporada, Wijnaldum jogou todas as 38 partidas do Newcastle no Campeonato Inglês e marcou expressivos 11 gols, apesar de ser um meio-campista. Formado nas categorias de base do Feyenoord, tornou-se titular aos 18 anos. Depois, ainda brilhou com a camisa do PSV antes de debutar no futebol inglês.

Por enquanto, o holandês, que já fez 30 partidas pela sua seleção, é o reforço mais caro contratado pelo Liverpool. Até aqui, a diretoria do time da terra dos Beatles estava apostando em investimentos mais modestos.

Havia contratado os goleiros Loris Karius (alemão, ex-Mainz) e Alex Manninger (austríaco, ex-Augsburg, também da Alemanha), os zagueiros Joel Matip (camaronês, ex-Schalke 04) e Ragnar Klavan (esloveno, ex-Aubsburg, também), o meia Marko Grujic (sérvio, ex-estrela Vermelha) e o atacante Sadio Mane (senegalês, ex-Southampton).