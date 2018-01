Liverpool joga pela Liga dos Campeões Menos de dois meses depois de obter uma virada histórica, após estar perdendo por 3 a 0 diante do Milan, empatar o jogo e conquistar o título europeu nos pênaltis, o Liverpool está de volta à principal competição do Velho Continente. O time inglês vai enfrentar o Total Network Solutions, do País de Gales, nesta quarta-feira. Será o jogo de ida da fase classificatória. Esta foi a forma esdrúxula que a Uefa conseguiu para incluir o atual campeão nesta etapa, que terá equipes inexpressivas como Anorthosis Famagusta (Chipre), Kairat Almaty (Casaquistão) e Artmedia Bratislava (Eslováquia).