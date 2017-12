Liverpool lidera ranking de clubes O Liverpool, da Inglaterra, vencedor da Copa da UEFA, assumiu a liderança do ranking de Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS). Com isso, o Liverpool, que tem 310 pontos, empurrou o Boca Juniors, campeão da Taça Libertadores, para a segunda colocação, com 306. O Valência, da Espanha, permaneceu em terceiro lugar, com 279 pontos, seguido do Arsenal, da Inglaterra, com 273. O time brasileiro melhor colocado é o Vasco da Gama, que aparece em quinto, somando 266 pontos, com a conquista da Copa Mercosul do ano passado. O Bayern de Munique subiu de sétimo para sexto colocado com a conquista da Liga dos Campeões, somando agora 260 pontos. O Galatassaray é o sétimo, com 259 pontos, e o Real Madrid, da Espanha, subiu de nono para oitavo lugar, somando 252 pontos. Palmeiras e River Plate dividem a nona colocação, com 248 pontos. O time que mais subiu no ranking foi o Flamengo, que passou de 111º para 79º, com 121 pontos. Outro brasileiro bem colocado é o Cruzeiro, 14º colocado, com 232 pontos. Os outros brasileiros citados no ranking são: Grêmio (64º, 138 pontos), São Paulo (81º, 120 pontos), Ponte Preta (137º, 92 pontos) e Corinthians (141º, 90 pontos).