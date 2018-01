Liverpool lidera ranking de clubes A Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS) anunciou nesta terça-feira o ranking referente ao mês de agosto das melhores equipes do esporte e o time inglês do Liverpool segue na liderança seguido de Boca Juniors, Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Valencia e Vasco da Gama. O Palmeiras aparece em nono lugar a frente do Real Madrid. A lista dos ?top 100? divulgada pela entidade reúne 65 clubes da Europa, 27 da América do Sul, quatro da América Central e duas da África e Ásia, respectivamente. Segundo o ranking, o América do México foi o time que mais subiu de produção durante o mês de agosto após a campanha no campeonato mexicano e a conquista da Copa Giants. Esta é a primeira vez desde o início da publicação que um time da América Central é proclamado o melhor do mês pela IFFHS. A lista leva em conta os resultados das competições nacionais e internacionais disputadas por cada equipe. Confira o ranking dos dez primeiros classificados: 1) Liverpool - 350 pontos 2) Boca Juniors - 284 pontos 3) Arsenal - 273 pontos 4) Barcelona - 272 pontos 5) Bayern Munich - 262 pontos 6) Valencia - 262 pontos 7) Vasco da Gama - 262 pontos 8) Galatasaray - 260 pontos 9) Palmeiras - 248 pontos 10) Real Madrid - 252 pontos