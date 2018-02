Liverpool longe da Liga dos Campeões O Liverpool ficou no empate por 0 a 0 contra o Blackburn e viu seu sonho de conseguir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada ficar mais distante. É que como somou só um ponto (chegando a 44), está a 7 pontos do adversário acima na classificação, o Everton, 4.º colocado com 51 pontos. E a 17 do Arsenal, que é o terceiro. No outro jogo desta quarta, o Charlton venceu por 2 a 0 Tottenham (gols de Jerome Young e Danny Murphy) e a situação de ambos praticamente não muda na classificação. O Charlton é o 7.º, com 43 pontos, e o Tottenham é o 9.º, com 39.