Liverpool manda carta à Fifa para contratar Mascherano O Liverpool mandou uma carta para a Fifa em que solicita uma permissão especial para poder contratar o volante argentino Javier Mascherano (ex-Corinthians), atualmente no West Ham United. Como o jogador atuou por duas equipes no intervalo de um ano - Corinthians e West Ham -, o argentino está impedido de negociar com outra equipe até o mês de junho de 2007. Um porta-voz da Fifa indicou ao canal britânico BBC que a situação de Mascherano está sendo estudada. O argentino chegou ao time inglês após fugir do Corinthians junto com seu compatriota Carlitos Tevez, mas ao contrário do atacante, o volante não está nem sendo relacionado para os jogos do West Ham.