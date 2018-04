Liverpool massacra Besiktas por 8 x 0 na Liga dos Campeões O israelense Yossi Benayoun marcou três gols para ajudar o Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões de 2005, a manter vivas as esperanças de se classificar para a fase eliminatória desta temporada ao golear o Besiktas por 8 x 0 no estádio Anfield nesta terça-feira. O placar é recorde para a competição, superando os 7 x 0 do Arsenal contra o Slavia Praga no mês passado e o mesmo marcador da Juventus contra o Olympiakos em dezembro de 2003. Após fracassar na tentativa de vencer as três partidas anteriores pelo Grupo A, o Liverpool não pôde perder mais pontos para o clube turco, que bateu os ingleses por 2 x 1 em Istambul no mês passado. Mas isso não ficou nem perto de acontecer, já que Peter Crouch e Benayoun marcaram no primeiro tempo para abrir caminho para uma chuva de gols após o intervalo. Benayoun balançou as redes mais duas vezes e conforme os Besiktas desabava surgiram os gols do capitão Steven Gerrard, o reserva Ryan Babel, com dois, e Crouch novamente reanimaram as chances do Liverpool de alcançar Porto ou Olympique de Marselha em um dos dois primeiros lugares no grupo. Também nesta terça-feira, o time português venceu os franceses por 2 x 1. (Por Pete Oliver)