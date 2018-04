Liverpool multa Suárez por mordida

Suárez, artilheiro do Campeonato Inglês com 23 gols, foi amplamente criticado por sua atitude durante o empate de 2 x 2 no domingo, e deve sofrer uma prolongada suspensão. Mas o diretor-gerente do Liverpool, Ian Ayre, disse que o clube continuará ao lado do atleta.

"Acho que o mais importante é que agimos com rapidez ontem", disse Ayre no site do clube.

"Luis emitiu suas desculpas e então conversamos com ele ontem à noite e novamente hoje de manhã. Tomamos a atitude de multar Luis por suas ações."

Ayre não divulgou o valor da multa, mas Suárez pediu que o dinheiro seja doado ao Grupo de Apoio às Famílias de Hillsborough, criado após o desastre de 1996 no estádio Hillsborough, que matou 96 torcedores do Liverpool.

Várias personalidades do futebol disseram que a agressão de Suárez seria justificativa para uma rescisão de contrato, mas Ayre afirmou que o técnico Brandan Rodgers vai trabalhar com o uruguaio para tentar melhorar sua disciplina.

"Os proprietários estão felizes com a forma como estamos lidando com o assunto", afirmou o dirigente.

