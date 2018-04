Liverpool negocia atacante de 20 anos com o Bournemouth

A diretoria do Liverpool dispensou mais um jogador nesta quinta-feira, seguindo os planos de remodelagem do elenco, sob o comando do técnico Jürgen Klopp. Desta vez, o jogador negociado foi o jovem atacante Jordon Ibe. Ele assinou contrato de quatro anos com o Bournemouth, que também disputa a primeira divisão do futebol inglês.

Com apenas 20 anos, Ibe disputou 58 partidas pelo time principal do Liverpool desde que foi promovido da base, em 2011. Os dois clubes não revelaram as cifras envolvidas na negociação. Mas a imprensa britânica avalia que o Liverpool cedeu o atleta por 15 milhões de libras (cerca de R$ 65 milhões).

Trata-se da segunda negociação envolvendo jogador do Liverpool em apenas 24 horas. Na quarta, a diretoria do clube fechou a transferência do zagueiro eslovaco Martin Skrtel para o Fenerbahçe, da Turquia. Skrtel estava no Liverpool desde de janeiro de 2008, quando foi adquirido junto ao russo Zenit. A estimativa é de que o Liverpool tenha recebido 5,5 milhões de libras (R$ 24 milhões) pelo defensor.