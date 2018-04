Liverpool negocia Voronin com time da Rússia

Para a transação ser oficializada, basta que o atacante ucraniano, que defendeu o Hertha Berlim na ultima temporada, chegue a um acordo salarial com o atacante ucraniano. Assim, a expectativa do Liverpool é de que a negociação seja sacramentada no final de semana.

No Liverpool, Voronin teve poucas chances com o técnico Rafa Benítez, que reclamava da irregularidade do atacante. Com 30 anos, além do time inglês e do Hertha, Voronin defendeu Borussia Mönchengladbach, Mainz, Colônia e Bayer Leverkusen, todos na Alemanha.