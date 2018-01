Liverpool oferece ? 13 mi a zagueiro O Liverpool ofereceu ao Real Zaragoza, da Espanha, 7,5 milhões de libras, cerca de 13 milhões de euros, para ter o zagueiro argentino Gabriel Milito, segundo informa nesta quarta-feira a imprensa britânica. O jogador, de 24 anos, tem mais dois anos de contrato com o clube espanhol e uma multa rescisória de 30 milhões de euros. Segundo o diretor esportivo do Zaragoza, Miguel Pardeza, o clube realmente foi procurado, mas garantiu que o jogador não está à venda. O Liverpool terminou em quinto lugar no campeonato inglês na última temporada e em maio conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa.