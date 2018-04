Liverpool oficializa contratação de Naby Keita para próxima temporada

A temporada do futebol europeu ainda está em seu começo, mas o Liverpool acertou uma contratação para a próxima. Nesta terça-feira, o clube inglês oficializou o acordo com o RB Leipzig para se reforçar com o meio-campista guineense Naby Keita para a temporada 2018/2019.

O Liverpool confirmou a contratação de Keita, de 22 anos, mas não apresentou os detalhes financeiros da transação. As informações da imprensa britânica, porém, são de que o clube inglês vai desembolsar 48 milhões de libras (aproximadamente R$ 197 milhões), valor da cláusula de rescisão do contrato do jogador com o RB Leipzig.

Na última temporada, Keita marcou oito gols em 31 partidas do Campeonato Alemão, sendo decisivo para a surpreendente campanha do RB Leipzig, que terminou o torneio nacional em segundo lugar, desempenho que o classificou pela primeira vez na história à Liga dos Campeões.

Com a mudança de clube acertada para a próxima temporada, Keita assegurou que seu "compromisso com o RBL permanece absoluto". "Após eu me juntar ao meu novo clube no próximo verão (europeu), vou continuar sendo um torcedor interessado à distância".

A contratação de Keita era vista como uma prioridade para o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, mas o RB Leipzig não tinha qualquer interesse em negociá-lo na atual janela de transferências por causa da sua participação na Liga dos Campeões.

"Estou muito satisfeito por ter chegado a um acordo que permitirá que eu me junte ao Liverpool Football Club no próximo verão, quando eu me tornarei parte de um projeto que me empolga muito", declarou Keita, que disputou a Copa Africana de Nações de 2015 pela seleção de Guiné.