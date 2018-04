Liverpool perde chance de virar líder O Liverpool perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Inglês, ao empatar em casa com o Bolton, por 1 a 1, nesta terça-feira. O gol dos donos da casa foi marcado pelo meia Steven Gerrard, aos cinco minutos do segundo tempo, depois de receber um passe do atacante Michael Owen. Nolan empatou para o Bolton, aos 33 da segunda etapa. Com o resultado, o Liverpool soma agora 38 pontos, um a menos que o Arsenal, líder com 39. E mais uma vez o frio atrapalhou o futebol na Europa. O jogo entre Leicester e Arsenal foi adiado porque o gramado estava congelado. Outros resultados da rodada: Sunderland 1 x 1 Aston Villa, Charlton 3 x 2 Ipswich, Chelsea 2 x 4 Southampton, Middlesbrough 1 x 0 Everton e Tottenham 1 x 0 Blackburn. As partidas entre Manchester United e Newcastle e Derby e Fulham serão disputadas domingo.