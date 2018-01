Liverpool perde e fica longe do título O Liverpool está praticamente fora da disputa do título do Campeonato Inglês. Neste domingo, a equipe perdeu para o Birmingham por 2 a 1 e segue com 43 pontos, em 7º lugar. O líder é o Arsenal, que chegou aos 60 pontos depois de golear o Manchester City por 5 a 1 no sábado. Jogando em casa, o Birmingham fez 2 a 0, com Stephen Clemence e Clinton Morrison. Michael Owen ainda marcou seu gol, mas não impediu a derrota do Liverpool. Na outra partida deste domingo, o West Ham ganhou do West Bromwich por 2 a 1. Na segunda-feira, Tottenham x Fulham completa a 28ª rodada do Campeonato Inglês.