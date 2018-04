Liverpool perde e Manchester City empata no Inglês

O empate deixou o City com 50 pontos, seis a menos que o Manchester United. O líder do campeonato, que goleou o Wigan por 4 a 0 no sábado, tem um jogo a menos que o rival da mesma cidade. O Fulham é o 13.º, com 32.

Sem o espanhol David Silva, lesionado, o City teve dificuldade para chegar ao ataque neste domingo. O gol surgiu em lance de Tevez, que deu passe para Balotelli abrir o placar, aos 23 minutos de jogo.

No entanto, os donos da casa não conseguiram manter a vantagem no início do segundo tempo. Damien Duff, quase da marca do pênalti, mandou para as redes e assegurou o empate ao Fulham.

Em Londres, o Liverpool voltou a mostrar irregularidade no campeonato. Jogando fora de casa, foi derrotado pelo combalido West Ham. Scott Parker e Demba Ba abriram 2 a 0 para os anfitriões, Glen Johnson empatou, mas Carlton Cole decretou a vitória do time londrino, nos acréscimos.

O resultado manteve o Liverpool longe da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Com 39 pontos, ocupa a sexta colocação. O West Ham, por sua vez, deu um passo importante para afastar o risco de queda. Passou para a 18.ª posição, com 28.

Veja também:

Zaga do Arsenal falha e Birmingham leva Copa da Liga Inglesa