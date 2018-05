Liverpool perde para o lanterna e segue mal no Inglês

Além de aumentar a pressão sobre o técnico Rafa Benítez, a derrota pela 18.ª rodada deixa o time longe dos líderes, provisoriamente na sexta posição, com 27 pontos. O líder Chelsea, que ainda joga no domingo, já soma 40. O Portsmouth, por sua vez, vai dando sinais de reação depois um início muito ruim. Com sua quarta vitória no Inglês, a equipe foi a 14 pontos.

No Fratton Park, o Liverpool não fez por merecer a vitória em nenhum momento. Com o Portsmouth dominando as ações no ataque, o gol dos anfitriões parecia questão de tempo. Aos 33 minutos, ele acabou saindo em um lance improvável. Depois que o goleiro Reina já tinha feito uma boa defesa, a zaga falhou em tentar mandar para escanteio e Belhadj pegou forte, quase sem ângulo.

Ainda no primeiro tempo, o Liverpool já teve suas chances de reação diminuídas, com a expulsão do argentino Mascherano. Assim, o Portsmouth teve mais tranquilidade para administrar a vantagem na segunda etapa de jogo e ainda ampliar o marcador aos 37 minutos. Após cruzamento rasteiro da direita, Piquionne dominou na área e acertou um belo chute cruzado.