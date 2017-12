Liverpool pode não disputar o Mundial A diretoria do Liverpool está discutindo se vai ou não disputar o II Mundial de Clubes da Fifa, marcado para dezembro no Japão e que reúne todos os campeões continentais. Atual campeão europeu, o time inglês alega ter uma agenda muito apertada. Diz que terá de disputar as fases classificatórias preliminares da Liga dos Campeões na temporada 2005/2006, além de ter sido convidado a participar de um torneio em Tóquio, justamente por ser o campeão europeu. "É um torneio mundial de muito prestígio, mas temos de ponderar se nos compensará atuar em jogos decisivos após os compromissos da Liga", afirmou o diretor-executivo do clube, Rick Parry. O torneio, conquistado em 2000 pelo Corinthians em sua primeira edição, terá seis clubes de cinco continentes, de 11 a 18 de dezembro, no Japão. Só um continente, a América, terá dois times no campeonato - um da América do Sul (o São Paulo) e outro das Américas do Norte e Central e do Caribe (Saprissa, da Costa Rica). O Sydney, campeão da Oceania e o Liverpool (Europa) são os outros já classificados. Os campeões da América do Sul e Europa entram apenas nas semifinais.