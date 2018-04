Liverpool pode trocar Benitez por José Mourinho

A polêmica envolvendo o técnico espanhol Rafa Benítez e os dois norte-americanos que são donos do Liverpool alcançou tal intensidade que um tablóide britânico fala, neste domingo, de uma possível demissão do treinador. Segundo o tablóide News of the World, Benítez poderia ser substituído pelo português José Mourinho, ex-treinador do Chelsea. Os proprietários do clube já estariam há algum tempo insatisfeitos com o espanhol, mas o episódio desta semana, envolvendo o pedido de reforços de Benítez, poderia antecipar uma separação. Segundo o News of the World, Mourinho lideraria uma relação de treinadores estudados atualmente pelos proprietários da equipe da terra dos Beatles.