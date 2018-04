Liverpool poupa titulares e fica no empate sem gols com o Everton pelo Inglês

O Liverpool poupou alguns de seus titulares neste sábado e ficou no empate sem gols no clássico com o Everton, fora de casa, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. De olho na Liga dos Campeões, a equipe visitante atuou sem sua principal estrela, Mohamed Salah, e o brasileiro Roberto Firmino começou no banco de reservas.

Mesmo assim, o Liverpool fez um jogo de igual para igual com o Everton, que contou com a presença do veterano Rooney. O centroavante pouco produziu e deixou o campo com cara de poucos amigos, quando foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo.

O resultado não altera a posição das equipes na tabela. O Liverpool continua na terceira colocação, com 67 pontos, e uma tranquila folga para a primeira equipe fora do G4, que garante lugar na próxima temporada da Liga dos Campeões - o Chelsea está em quinto, com 56 pontos. O Everton permanece em nono lugar, com 41.

O Liverpool agora volta as atenções para o duelo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Depois de ter vencido o Manchester City por 3 a 0 em casa, a equipe de Firmino enfrentará o rival inglês na próxima terça-feira, às 15h45, em Manchester. Pelo Inglês, o Liverpool jogará novamente no próximo sábado, dia 14, contra o Bournemouth, em casa. O Everton jogará no mesmo dia, contra o Swansea, fora.

No duelo deste sábado, o Liverpool teve a primeira boa chance com Solanke, que aproveitou uma sobra na pequena área e chutou à queima-roupa para defesa de Pickford. O Everton respondeu cinco minutos mais tarde. Bolasie mandou uma bomba de fora da área e Karius voou no canto esquerdo para fazer a defesa.

No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado. O Liverpool assustou primeiro com Chamberlain, que arriscou de fora da área e a bola saiu rente ao travessão. Para poupar Sadio Mané, que começou em campo, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, promoveu a entrada de Firmino aos 28 minutos.

Mas foi o Everton quem passou a tomar conta do jogo após a entrada do brasileiro. Tosun aproveitou cruzamento e ganhou disputa com zagueiro na pequena área para cabecear com perigo. Na sequência, o time anfitrião teve mais uma oportunidade. Calbert-Lewin recebeu livre na área, mas chutou para fora.