Liverpool recebe autorização para construir novo estádio O Liverpool recebeu na terça-feira autorização das autoridades municipais para trocar o Anfield por um novo estádio de 60 mil lugares, que custará 300 milhões de libras (626,2 milhões de dólares). O novo estádio ficará a poucas centenas de metros do atual, no chamado Stanley Park. A obra deve começar no princípio do ano que vem e será concluída em 2011. É possível que a nova arena abrigue bem mais do que os 60 mil espectadores originalmente previstos, e um novo projeto deve ser apresentado quando a obra tiver começado. O dirigente Rick Parry disse que a aprovação na prefeitura foi unânime, "o que é muito gratificante". "Isso nos dá a capacidade de construir uma estrutura, e essa estrutura seria capaz de receber significativamente mais do que 60 mil." Parry disse que, embora a inauguração vá ocorrer cerca de um ano após o previsto, o produto final vai compensar a espera. "Ficaremos muito orgulhosos do que temos. Se vai ser o melhor depende do que outros clubes façam no futuro, mas certamente estamos mirando alto." "A mensagem para a torcida é que isso nos dará faturamento para garantir que continuemos competindo no gramado. Esse é todo o propósito do exercício. Não se trata de construir monumentos, é de garantir que sejamos competitivos." O clube disse que agora terá de esperar um prazo de quatro meses para contestações legais ou intervenções das autoridades. (Por Alan Baldwin e Mitch Phillips)