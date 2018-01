Liverpool recebe Chelsea com esperanças de virar o placar Apoiado por sua fiel torcida, o Liverpool joga nesta terça-feira contra o Chelsea no estádio de Anfield Road, na volta da semifinal da Liga dos Campeões, precisando superar a derrota de 1 a 0 para o clube de Londres na primeira partida se quiser repetir a façanha de 2005, quando foi à final da competição e venceu o Milan. Para isso, o técnico espanhol Rafael Benítez aposta na fórmula de "Qualidade, organização e personalidade" para superar os comandados do português José Mourinho. Benítez acha que, mesmo com a vantagem de ter vencido na ida, a pressão está toda sobre o Chelsea, pelo investimento feito para vencer a mais importante competição européia de clubes. O Liverpool vem de uma derrota por 2 a 1 para o Portsmouth, pela última rodada do Campeonato Inglês, na casa do adversário. O resultado não abalou o grupo, que entrou em campo com muitos reservas. Mas a lista de poupados para a partida do Inglês foi grande. Sete titulares não entraram em campo: Pepe Reina, Daniel Agger, Jamie Carragher, Steven Gerrard, Javier Mascherano, Dirk Kuijt e John Arne Riise - todos disponíveis para o confronto com o clube londrino. Para esta terça, Benítez também contará com o zagueiro Steve Finnan, recuperado de uma lesão no pescoço. O ambiente do grupo é positivo e o objetivo é claro: repetir o título de 2005, quando o time superou o Milan nos pênaltis na decisão, em Istambul, na Turquia. Naquele ano, o time da terra dos Beatles também tinha eliminado o Chelsea nas semifinais, com um polêmico gol do espanhol Luis García, que está afastado dos gramados desde janeiro devido uma ruptura do ligamento cruzado de seu joelho direito. Já o Chelsea chega à partida com muito mais vontade de vencer, pois empatou no último fim de semana e praticamente perdeu suas chances de alcançar o Manchester United, líder do Inglês. O próprio Mourinho admitiu que o tri do campeonato local está "quase perdido". Para a importante partida, o clube de Londres não terá dois nomes importantes: o meio-campo alemão Michael Ballack e o zagueiro português Ricardo Carvalho. Na última sexta, Ballack foi operado de um tornozelo, que machucou há duas semanas, enquanto Carvalho sofreu uma lesão num joelho na última partida do time pelo Inglês. Por outro lado, o meia ganês Michael Essien retorna após cumprir um jogo de suspensão. Sem Carvalho, Mourinho poderia escalá-lo como companheiro de John Terry na zaga. LIVERPOOL X CHELSEA Liverpool - Reina; Arbeloa, Carragher, Agger (Finnan) e Riise; Mascherano, Gerrard, Xabi Alonso e Zenden; Kuijt e Crouch. Técnico: Rafael Benítez. Chelsea - Cech; Ferreira, Essien, Terry e Ashley Cole; Makelele, Mikel, Lampard e Joe Cole (Wright-Phillips); Shevchenko (Kalou) e Drogba. Técnico: José Mourinho. Árbitro: Manuel Enrique Mejuto González (ESP). Local: Anfield Road, Liverpool (ING). Horário: 15h45 de Brasília. TV: ESPN, ao vivo.