Liverpool recebe permissão para construir estádio para 76 mil

O Liverpool recebeu, nesta terça-feira, a permissão necessária para a construção de seu novo estádio, com capacidade para 76.000 espectadores, segundo informações da agência "PA". Após cinco horas de reunião, um comitê da Prefeitura de Liverpool concedeu uma permissão ao clube para se mudar do estádio de Anfield Road para Stanley Park, cujas obras de construção estão estimadas em cerca de 600 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,5 bilhão). O estádio atual tem capacidade para 45.000 pessoas. Com a mudança, o Liverpool poderá competir em capacidade com seu rival Manchester United, cujo estádio de Old Trafford recebe 76.212 torcedores. Em 2006, o clube da terra dos Beatles obteve permissão para construir um estádio para 60.000 torcedores, mas os americanos Tom Hicks e George Gillett decidiram refazer os planos para o local por não estarem satisfeitos com a capacidade concedida. O assunto ganha importância devido à importante partida de hoje entre Liverpool e Besiktas em Anfield Road, que decide o futuro do time na Liga dos Campeões. A imprensa britânica divulgou as declarações do espanhol Rafael Benítez, técnico do Liverpool, que afirmou que o clube pode até se permitir ser eliminado mais cedo da competição européia por considerar pouco o dinheiro a ser arrecadado em comparação ao preço do novo estádio. "Temos a intenção de construir um estádio avaliado em 400 milhões de libras. Mas se avançarmos na Liga e formos à final, estaríamos falando de 10 milhões de libras a mais. Claramente o dinheiro não é o problema", comentou Benítez. Segundo o jornal The Independent, os cálculos de Benítez são plenamente discutíveis. O prestígio que outro título da Liga traria aos ingleses resultaria em lucros muito mais importantes, como um aumento nas vendas de produtos da equipe - que certamente daria muito mais que 10 milhões de libras.