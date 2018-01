Liverpool leva virada, mas empata no fim contra West Bromwich

A inconstante temporada do Liverpool se refletiu até mesmo nos 90 minutos de jogo contra o West Bromwich, neste domingo. O time que ainda não conseguiu emplacar no Campeonato Inglês saiu na frente, mas levou a virada e só foi buscar o empate nos acréscimos do tempo normal, ficando cada vez mais afastado da zona de classificação às competições europeias.

Com o empate em casa, o Liverpool foi a 24 pontos, na nona colocação, dois pontos atrás do Tottenham, quinto colocado; campanha um pouco melhor que a do West Bromwich, que ocupa o 13.º lugar, com 20 pontos.

Melhor em campo no início do jogo, o time vermelho conseguiu inaugurar o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo. Após bom lançamento do brasileiro Philippe Coutinho, Lallana ajeitou de cabeça para o volante Henderson chegar batendo para o fundo do gol.

No entanto, pouco tempo depois do gol, o time do técnico Jürgen Klopp acabou cedendo o empate em uma falha do goleiro. Aos 30 minutos, Mignolet saiu para cortar escanteio, mas não achou a bola. Quem ficou com ela foi Dawson, que não perdoou na pequena área. Os visitantes ainda viraram o jogo nos acréscimos do primeiro tempo, mas a jogada foi anulada pela arbitragem por impedimento.

Quando começou a segunda etapa, o Liverpool deteve maior posse de bola, mas acabou surpreendido novamente em um escanteio e levou a virada. Brunt cobrou escanteio e Olsson cabeceou sozinho: 2 a 1 para o West Bromwich.

A partida se encaminhava para uma vitória dos visitantes quando, aos 50 minutos do segundo tempo, Origi chutou de muito longe e contou com desvio na zaga para empatar o jogo para o Liverpool.

Agora as duas equipes têm a semana livre para treinar antes de retornar ao Campeonato Inglês. No próximo sábado, o West Bromwich recebe o Bournemouth. No dia seguinte, o Liverpool viaja para enfrentar o Watford.

NEWCASTLE DEIXA ZONA DE REBAIXAMENTO

Ainda neste domingo, também com um gol nos acréscimos, o Newcastle venceu o Tottenham por 2 a 1 fora de casa, de virada, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. O time foi a 16 pontos, em 15.º lugar, enquanto a equipe londrina se manteve em quinto, com 26 pontos.