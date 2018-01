Liverpool só chega ao Japão no dia 12 Não é por falta de interesse ou de preparação que o São Paulo vai perder o Mundial de Clubes, no Japão. Enquanto o time faz de tudo para ganhar condição física, o Liverpool, seu adversário de mais nome, pouco dá valor ao torneio. A delegação da equipe inglesa só chegará ao Japão no dia 12. O Liverpool estréia no dia 15, em Yokohama, contra o vencedor de Deportivo Saprissa, da Costa Rica, e Sydney, da Austrália. Estes dois times se enfrentam no dia 12 e, se o Liverpool tiver algum ?espião? para ver o jogo, vai ter de se desdobrar. O jogo será em Toyota, cidade localizada a 200 quilômetros de Yokohama, onde estará o Liverpool. As palavras do espanhol Rafa Benítez, técnico do Liverpool, dizendo que seu time está motivado para o Mundial, parecem mentirosas. A equipe inglesa está agindo como o Manchester United, que, em 2000, pouco se importou com o Mundial vencido pelo Corinthians. Todos os outros times chegaram nesta quarta-feira no Japão e já estão treinando. O Deportivo Saprissa e o Sydney estão em Nagoya, cidade mais próxima a Toyota, onde se enfrentarão. Depois, viajam até Yokohama.