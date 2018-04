Liverpool só empata e se distancia dos líderes no Inglês

LIVERPOOL - O Liverpool não passou de um empate diante do Aston Villa neste sábado, em casa, pela 22.ª segunda do Campeonato Inglês, mas o resultado poderia ter sido bem pior. A equipe saiu perdendo por 2 a 0 e precisou buscar a reação para não ser derrotada em casa. Mesmo assim, acabou se distanciando dos líderes da competição.

O resultado levou o Liverpool aos 43 pontos, na quarta posição, agora oito atrás do líder Arsenal, que venceu na rodada. A equipe voltará a campo pelo Inglês somente no dia 28, terça-feira, para o clássico diante do Everton. Já o Aston Villa, décimo colocado, com 24 pontos, pega o West Bromwich no dia seguinte.

O Aston Villa não tomou conhecimento do Liverpool no começo do jogo e marcou o primeiro aos 24 minutos. Agbonlahor fez linda jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Andreas Weimann desviar para a rede. Aos 37, Agbonlahor fez nova bela jogada, dessa vez pela direita, e cruzou. Mignolet saiu mal e Benteke só cabeceou para o gol vazio.

Mesmo completamente dominado, o Liverpool conseguiu diminuir ainda na primeira etapa. Nos acréscimos, Suárez fez bela jogada com Henderson, que tocou para Sturridge marcar. No segundo tempo, o Liverpool foi para cima, mas só conseguiria chegar ao empate graças a uma ajuda da arbitragem.

Aos oito minutos, Suárez invadiu a área, tentou driblar o goleiro Guzan e caiu. O árbitro deu pênalti de forma equivocada e Gerrard cobrou para marcar. O segundo gol deu ânimo aos donos da casa, que foram para cima e até chegaram a criar boas chances, mas a virada não aconteceu.