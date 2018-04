Liverpool só empata e Tottenham se distancia em 4º

Com os resultados desta terça-feira, o Liverpool chegou aos 38 pontos - três a menos do que o Tottenham - e assumiu provisoriamente a quinta posição.

No entanto, o Manchester City tem a mesma pontuação e duas partidas a menos. Com 36 pontos, o Aston Villa enfrenta o Arsenal na quarta-feira e também pode ultrapassar o Liverpool. Já o Wolverhampton chegou aos 20 pontos e segue lutando contra o rebaixamento.

A expectativa em torno do Liverpool nesta terça-feira era grande: Gerrard retornava após se recuperar de contusão e Maxi Rodriguez estreava como titular. Mas apesar de contar com a dupla, o time sentiu no ataque a ausência do espanhol Fernando Torres, lesionado. Assim, criou pouco durante toda a partida.

Mais eficiente, o Tottenham soube aproveitar o mando de campo e derrotou o Fulham sem grandes dificuldades. Crouch abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo após falha do goleiro Schwarzer. E em cobrança de falta, Bentley ampliou aos 15 da etapa final.

Com um gol de Chung-Yong Lee, o Bolton derrotou o Burnley por 1 a 0, em casa, e se distanciou um pouco da zona de rebaixamento - subiu para a 15.ª colocação, com 21 pontos. Ainda nesta terça-feira, o lanterna Portsmouth desperdiçou chance de reagir na competição ao empatar em casa com o West Ham, por 1 a 1.